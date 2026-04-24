Resultat liegt vor: So viel Rattengift war im Hipp-Glas

In dem manipulierten Glas mit Hipp-Babynahrung , das am vergangenen Samstag in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sichergestellt wurde, waren 15 Mikrogramm Rattengift.

Das teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Freitag mit. Eine weitere toxikologische Beurteilung soll nun klären, welche Auswirkungen ein Verzehr gehabt hätte. Ermittelt wird nun zusätzlich zur vorsätzlichen Gemeingefährdung auch wegen absichtlich schwerer Körperverletzung.

Gesundheitlichen Folgen noch offen

Die gesundheitlichen Folgen der Dosis für einen Kinderkörper werden laut Staatsanwaltschaft noch im Detail untersucht - auch ob diese tödlich hätte sein können. Mit Ergebnissen rechnet man frühestens Ende nächster Woche.

Suche nach zweitem Glas geht weiter

Die burgenländische Polizei sucht unterdessen weiter nach dem zweiten mutmaßlich manipulierten Glas, das in derselben Spar-Filiale in Eisenstadt verkauft worden sein soll. Aufgetaucht ist dieses bisher nicht, obwohl zuletzt auch gezielt Familien mit Kleinkindern aus der Umgebung angesprochen wurden.