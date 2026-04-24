Horror-Unfall bei Golfplatz in NÖ: Mann tot, mehrere Verletzte
Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich Donnerstagabend im Bereich Moosbierbaum (Bezirk Tulln) ereignet. Gegen 19.30 Uhr kollidierten an einer Kreuzung ein Kleinbus und ein Pkw – mit dramatischen Folgen.
Ersten Angaben der Einsatzkräfte zufolge wollte der Kleinbus vom Golfplatz kommend die Kreuzung in Richtung Trasdorf queren. Zur gleichen Zeit näherte sich ein Pkw aus Richtung Zwentendorf und konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Das Auto prallte seitlich gegen den Bus, beide Fahrzeuge wurden in den Straßengraben geschleudert.
Opfer aus Wracks befreit
Im Kleinbus befanden sich sieben Personen, im Pkw drei. Viele der Insassen konnten sich noch selbst aus den Wracks befreien. Dennoch ist die Bilanz schwer: Für einen 53-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, vier Menschen wurden schwer verletzt, ein Schwerverletzter musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Weitere Personen erlitten leichtere Verletzungen.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde zum Ort des Geschehens gerufen. Rund 60 Helferinnen und Helfer von Feuerwehr und Rettung rückten aus, unterstützt von zwei Notarzthubschraubern sowie mehreren Notarzt- und Rettungswagen. Insgesamt wurden acht Verletzte medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
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