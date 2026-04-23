Lenkerin von Sonne geblendet: 77-Jähriger stirbt bei Unfall in NÖ

Ein schrecklicher Verkehrsunfall ereignete sich am späten Mittwochabend in Kirchberg am Wagram im Bezirk Tulln.

Ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Tulln hatte gegen 19.20 Uhr seine Zugmaschine am Straßenrand in Fahrtrichtung Thürnthal abgestellt. In der Folge betrat er die Fahrbahn, offenbar um Werkzeug aus dem Fahrzeug zu holen.