Lenkerin von Sonne geblendet: 77-Jähriger stirbt bei Unfall in NÖ
Ein schrecklicher Verkehrsunfall ereignete sich am späten Mittwochabend in Kirchberg am Wagram im Bezirk Tulln.
Ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Tulln hatte gegen 19.20 Uhr seine Zugmaschine am Straßenrand in Fahrtrichtung Thürnthal abgestellt. In der Folge betrat er die Fahrbahn, offenbar um Werkzeug aus dem Fahrzeug zu holen.
An der Unfallstelle verstorben
Zur selben Zeit war eine 25-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus dem Bezirk Tulln, von Engelmannsbrunn kommend in Richtung Thürnthal unterwegs. Laut ersten Erkenntnissen dürfte sie durch tief stehende Sonne geblendet worden sein und übersah den Mann auf der Straße. Es kam zur Kollision, bei der der 77-Jährige tödliche Verletzungen erlitt und noch an der Unfallstelle verstarb.
Die Landesstraße musste aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden lang vollständig gesperrt werden.
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