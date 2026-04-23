Bezirk Melk

Lenkerin von Sonne geblendet: 77-Jähriger stirbt bei Unfall in NÖ

77-Jähriger betrat in Kirchberg am Wagram die Fahrbahn und wird von Pkw erfasst. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
Johannes Weichhart
23.04.2026, 09:35

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Eine Polizistin steht vor einem Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und trägt eine Warnweste.

Ein schrecklicher Verkehrsunfall ereignete sich am späten Mittwochabend in Kirchberg am Wagram im Bezirk Tulln.

Ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Tulln hatte gegen 19.20 Uhr seine Zugmaschine am Straßenrand in Fahrtrichtung Thürnthal abgestellt. In der Folge betrat er die Fahrbahn, offenbar um Werkzeug aus dem Fahrzeug zu holen.

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An der Unfallstelle verstorben

Zur selben Zeit war eine 25-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus dem Bezirk Tulln, von Engelmannsbrunn kommend in Richtung Thürnthal unterwegs. Laut ersten Erkenntnissen dürfte sie durch tief stehende Sonne geblendet worden sein und übersah den Mann auf der Straße. Es kam zur Kollision, bei der der 77-Jährige tödliche Verletzungen erlitt und noch an der Unfallstelle verstarb.

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Tulln
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