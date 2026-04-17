Taxi-Kontrollen in Wien: Finanzpolizei pfändet zwei Fahrzeuge

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Das Amt für Betrugsbekämpfung, Bereich Finanzpolizei, führte im April eine Schwerpunktkontrolle im Taxi- und Mietwagengewerbe am Wiener Hauptbahnhof durch. Dabei stellten die Finanzpolizistinnen und Finanzpolizisten einen nicht zur Sozialversicherung angemeldeten Dienstnehmer fest, brachten Abgabenrückstände in Höhe von 7.354,66 Euro ein und pfändeten zwei Fahrzeuge im geschätzten Gesamtwert von rund 41.300 Euro. Insgesamt wurden 34 Taxis aus 33 Betrieben kontrolliert. An dem Einsatz waren 43 Finanzpolizistinnen und Finanzpolizisten beteiligt.

Die Kontrolle wurde am Taxistandplatz beim Wiener Hauptbahnhof durchgeführt. Kurz nach 10:00 Uhr fuhren mehrere Einsatzfahrzeuge der Finanzpolizei vor und sicherten den Bereich der Nebenfahrbahn sowie des Taxistandplatzes, um eine umfassende Überprüfung der dort tätigen Lenkerinnen und Lenker vorzunehmen. Verstöße bei Anmeldungen Das Taxi- und Mietwagengewerbe ist eine Branche, in der immer wieder Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. Dazu zählen insbesondere Verstöße im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Anmeldung von Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern zur Sozialversicherung, Übertretungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG) und des Arbeitszeitgesetzes (AZG) sowie Fälle von Teilschwarzarbeit und Abgabenverkürzungen. Vor diesem Hintergrund führte die Finanzpolizei eine koordinierte Schwerpunktkontrolle durch. Der Einsatz wurde von Organen des Arbeitsmarktservice sowie der Landespolizeidirektion Wien unterstützt.