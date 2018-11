Tausch-Stopp: Namensschilder im Gemeindebau bleiben doch

Rund 11.000 Namensschilder wurden seit Anfang November bei den Wiener Gemeindebauten bereits ausgetauscht, jetzt heißt es plötzlich: zurück zum Anfang. Wie die Stadt am Dienstag bekanntgab, wird der Wechsel gestoppt. "Es gibt zu dem Thema unterschiedliche Rechtsmeinungen. Daher bleiben die Namensschilder. So lange die rechtliche Situation unklar ist, bleibt alles so, wie es ist", sagt Wohnbau-Stadträtin Kathrin Gaal. Wiener Wohnen wird dafür die Kosten übernehmen.