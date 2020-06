"Tankstellen-Doc" hat Praxis geschlossen

Die Idee klang ambitioniert: Dr. Dieter Zakel ordiniert in einem Separee in einer Tankstelle, täglich von 6 bis 22 Uhr. Die Kosten für die Untersuchung trägt der Patient selbst und muss 50 Euro für 15 Minuten Aufmerksamkeit hinblättern – Medizin in bester Fast-Food-Ketten-Manier.

Als der Arzt für Allgemeinmedizin am 1. Mai die "Praxis" in der Krottenbachstraße in Wien-Döbling eröffnete, war die Resonanz groß. Anfangsschwierigkeiten wurden mit umstrittenen Werbemaßnahmen bekämpft. Die nahm sogar der Disziplinarausschuss der Ärztekammer unter die Lupe.

Jetzt ist die Praxis seit wenigen Wochen zu, weil Dr. Zakel keinen Kollegen für seine Idee begeistern konnte (Bild oben). "Man findet ja kein gescheites Personal. Ich habe sogar im Ausland gesucht. Alleine kann ich das leider nicht schaffen", erklärt Dr. Zakel gegenüber dem KURIER.