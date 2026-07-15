Tankstelle in Wien-Liesing überfallen und Angestellte bedroht

Eine Tankstelle in Wien-Liesing ist am späten Dienstagabend von einem maskierten Mann überfallen worden. Der Kriminelle betrat den Verkaufsraum mit einer Schusswaffe in der Hand und drohte damit der Angestellten. Diese händigte dem Mann Bargeld aus der Kassa aus. Mit der Beute flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Der Mann konnte bisher nicht gefasst werden. Die Frau blieb körperlich unversehrt, so die Polizei am Mittwoch.

Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt. Sachdienliche Hinweise - auch anonym - werden unter der Telefonnummer 01/31310/Dw57800 entgegengenommen.