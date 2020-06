Tagelöhner: Schnee und Schmäh

Schnee, Frost und Eis. Was den Urlaubern und Hoteliers in den Skigebieten den Glanz in die Augen treibt, lässt Franz* in Wien kalt. „Jetzt hamma grod de Kreuzungen g’ramt, und morgen des Gleiche wieder“, raunzt der Mitarbeiter der Straßenreinigung.

Heute ist Franz wegen des Schneefalls seit 3 Uhr im Dienst. Es gilt, die Kreuzungsbereiche für Fußgänger zu räumen – mit Unterstützung durch einen Tagelöhner, der sich um ganze 5,20 Euro die Stunde ein Zubrot verdient. In diesem Fall ein KURIER-Redakteur, inkognito.

5.30 Uhr ist Treffpunkt bei einem Mistplatz in Ottakring. Draußen hat es minus 11 Grad. In der warmen Stube wird geraucht und Kaffee getrunken. Unter den Alteingesessenen rennt der Schmäh, während die Neuankömmlinge schmähstad herumstehen – bis einer im Vorbeigehen fragt: „Taglöhner? Da müsst’s rauf zum Chef.“ Oben werden die Daten kontrolliert und Warnwesten ausgeteilt. Die Konversation ist knapp gehalten, der Umgangston freundlich. Wenig später geht es los.