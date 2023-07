Supermarkt-Räuber fesselte in Wien-Floridsdorf Angestellten

Ein Supermarkt-Räuber hat am Dienstagabend in Wien-Floridsdorf einen Angestellten gefesselt und den Tresor ausgeräumt. Mit einem Betrag in mittlerer vierstelliger Höhe flüchtete er unerkannt.

Laut Polizeisprecher Mattias Schuster kam der Unbekannte gegen 19.00 Uhr in das Geschäft in der Brünner Straße. Er hielt dem 32-jährigen Angestellten vermutlich einen Revolver ans Genick und forderte Geld aus dem Tresor.