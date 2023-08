Supermarkt-Mitarbeiter in Wien gefesselt: Räuber weiter flüchtig

Ein Räuber, der am 19. Juli einen Supermarkt-Mitarbeiter in Floridsdorf gefesselt hatte, ehe er mit der Tageslosung verschwand, ist weiter flüchtig. Die Polizei sucht nach einem etwa 30-Jährigen, der zum Tatzeitpunkt ein rotes T-Shirt, eine schwarze Hose und Kappe sowie eine Umhängetasche trug, wie aus am Dienstag veröffentlichten Fahndungsfotos hervorgeht.

Der Unbekannte soll dem Angestellten in der Filiale in der Brünner Straße aufgelauert haben, als der 32-Jährige mit den Tageseinnahmen einen Lagerraum betrat. Dort hatte sich der Räuber laut Polizei rund eine Stunde vor Geschäftsschluss versteckt. Er habe den Mitarbeiter mit einer Faustfeuerwaffe bedroht, niedergestoßen und mit Kabelbindern gefesselt. Danach flüchtete er mit dem Bargeld über den Lagerausgang aus dem Supermarkt, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass.