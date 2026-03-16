1.500 Plätze weniger: Kritik an Wiener „Summer City Camps“

Am Donnerstag, 19. März, startet die Anmeldung für die „Summer City Camps“ für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Die von der Stadt Wien organisierte Ferienbetreuung findet von 6. Juli bis 4. September an 34 Standorten in ganz Wien statt. Im Vorfeld regt sich nun aber Unmut.

Die Wiener ÖVP stößt sich daran, dass die Fördersumme gleich bleibt, sie beträgt 16,4 Millionen Euro, das Angebot an Betreuungsplätzen aber reduziert wird. Demnach würden heuer rund 1.500 Betreuungsplätze weniger zur Verfügung stehen als im Vorjahr, ein Minus von 4,3 Prozent. Dadurch würden sich die Kosten pro Kind auf rund 497 Euro erhöhen, größtenteils aus Steuermitteln finanziert. „Zum Vergleich: Eine Woche in einem privaten Tenniscamp in Wien liegt laut Marktübersicht bei etwa 380 Euro“, ärgert sich die ÖVP. „Aufgrund deutlich gestiegener Personal- und Betriebskosten wurde das Angebot im Freizeitbereich an einzelnen Standorten angepasst, um weiterhin ein verlässliches und qualitativ hochwertiges Ferienangebot für Wiens Kinder sicherzustellen“, heißt es dazu bei den zuständigen Neos.