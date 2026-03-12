Summer City Camps: 33.000 Plätze stehen zur Verfügung

Auch heuer bietet die Stadt Wien wieder die Summer City Camps für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren an. Die Ferienbetreuung findet von 6. Juli bis 4. September an 34 Standorten in ganz Wien statt. Das Angebot richtet sich auch an Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf bis zum 14. Lebensjahr.

Abwechslungsreiches Programm

Rund 1.500 Betreuer sorgen für ein abwechslungsreiches Programm aus Bewegung, Kreativität und gemeinschaftlichen Aktivitäten. Ein Fokus liegt zudem auf spielerischer Deutschförderung.