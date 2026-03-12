Ferienbetreuung

Summer City Camps: 33.000 Plätze stehen zur Verfügung

Die Ferienbetreuung findet von 6. Juli bis 4. September - Anmeldestart ist der 19. März.
Johanna Worel
12.03.2026, 16:32

Zusammenfassung

  • Die Stadt Wien bietet von 6. Juli bis 4. September Summer City Camps für Kinder von 6 bis 12 Jahren an 34 Standorten an.
  • Das Programm umfasst Bewegung, Kreativität, gemeinschaftliche Aktivitäten und spielerische Deutschförderung, betreut von rund 1.500 Personen.
  • Die Teilnahme kostet 80 Euro pro Woche, ist für Kinder aus Familien in Mindestsicherung oder Grundversorgung kostenlos und soll Familien während der Sommerferien entlasten.

Auch heuer bietet die Stadt Wien wieder die Summer City Camps für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren an. Die Ferienbetreuung findet von 6. Juli bis 4. September an 34 Standorten in ganz Wien statt. Das Angebot richtet sich auch an Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf bis zum 14. Lebensjahr. 

Abwechslungsreiches Programm

Rund 1.500 Betreuer sorgen für ein abwechslungsreiches Programm aus Bewegung, Kreativität und gemeinschaftlichen Aktivitäten. Ein Fokus liegt zudem auf spielerischer Deutschförderung.

Die Anmeldung erfolgt in zwei Phasen: Ab 19. März können Kinder ganztägig geführter Volksschulen sowie ausgewählter Bildungscampus-Standorte einen Platz reservieren.  Ab 9. April steht die Online-Anmeldung allen Wiener Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren offen.

Camps sollen Familien entlasten 

Insgesamt stehen heuer rund 33.000 Plätze zur Verfügung. Die Camps sollen Familien während der Sommerferien entlasten und Kindern ein Programm bieten.
Die Teilnahme kostet 80 Euro pro Kind und Woche – inklusive Mittagessen und Jause. Für Kinder aus Familien in der Mindestsicherung oder Grundversorgung ist das Angebot kostenlos.

Wien Ferien Sommerferien
