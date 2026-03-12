Austropromis

Priscilla Presley eröffnete beim 48er-Tandler "Elvis"-Ausstellung - ohne Koffer

Die Fotos von Elvis und die anderen Ausstellungsstücke zu sehen, sei "amazing" - also wunderbar, erzählt Presley vor Journalistinnen und Journalisten.
Stefanie Weichselbaum und Katharina Triltsch
12.03.2026, 15:12

Priscilla Presley und andere durchschneiden ein rotes Band bei einer Veranstaltung.

Priscilla Presley, frühere Frau von Elvis Presley, ist in Wien angekommen und am Donnerstag in ihr offizielles Programm gestartet. So eröffnete sie mit einstündiger Verspätung beim 48er-Tandler in Wien-Margareten die Ausstellung "Elvis & Priscilla". Zu sehen sind von 13. bis 15. März seltene Exponate aus ihrem Leben mit dem King of Rock 'n' Roll.

Die Fotos von Elvis und die anderen Ausstellungsstücke zu sehen, sei "amazing" - also wunderbar, erzählt sie vor Journalistinnen und Journalisten. Sie lebe sehr persönlich und genieße ihr Privatleben, sagt Presley, der die Reisestrapazen anzusehen sind. Wenn sie ausgehe, würden schon Paparazzi warten. Generell seien die Menschen aber sehr nett zu ihr. 

Fans dürfen sich freuen: Sie arbeite an einem neuen Buch über ihr Leben, verrät Presley. Bei der Arbeit an ihrem jüngsten Werk seien zahlreiche Erinnerungen hochgekommen. 

Zu den Highlights der Schau zählen unter anderem die Gitarre, die Elvis 1959 in Frankfurt kaufte, originale Kleidungsstücke, Möbel, Fotografien, Schmuckstücke, Uhren, Filmplakate, Originalautogramme sowie Schulhefte. Darüber hinaus werden auch Exponate von Priscilla Presley aus ihrer Zeit in Deutschland gezeigt. Zusammengestellt wurde die Ausstellung vom Elvis-Kurator und -Experte Andreas Schröer aus Gelsenkirchen. Seine Sammlung umfasst insgesamt rund 1.800 Exponate und gilt laut Aussendung als die größte außerhalb von Graceland. An allen drei Tagen finden jeweils zwei kostenlose Führungen um 13 und um 15 Uhr statt. Anmeldungen sind nicht nötig, der Eintritt ist frei.

Koffer kam nicht in Wien an

Musiker Dennis Jale klärte auf, was es mit Presleys Verspätung auf sich hatte: Man sei noch einkaufen gewesen, da es der Koffer des Stargasts nicht nach Wien geschafft hatte.

Am Freitag (13. März) lädt Presley dann ins Hotel Intercontinental zu "An Evening With Priscilla Presley", wo sie über ihr Leben mit und nach Elvis spricht und auch ihr neues Buch "Softly, As I Leave You: Mein Leben nach Elvis" vorstellt.

Kommenden Mittwoch zieht es Presley dann ins Salzkammergut, denn im Stadtkino Hallein wird sie auch über ihr Leben berichten. Davor besucht sie aber auch das "Stille Nacht"-Museum.

