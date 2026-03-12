Priscilla Presley eröffnete beim 48er-Tandler "Elvis"-Ausstellung - ohne Koffer

Priscilla Presley, frühere Frau von Elvis Presley, ist in Wien angekommen und am Donnerstag in ihr offizielles Programm gestartet. So eröffnete sie mit einstündiger Verspätung beim 48er-Tandler in Wien-Margareten die Ausstellung "Elvis & Priscilla". Zu sehen sind von 13. bis 15. März seltene Exponate aus ihrem Leben mit dem King of Rock 'n' Roll.

Die Fotos von Elvis und die anderen Ausstellungsstücke zu sehen, sei "amazing" - also wunderbar, erzählt sie vor Journalistinnen und Journalisten. Sie lebe sehr persönlich und genieße ihr Privatleben, sagt Presley, der die Reisestrapazen anzusehen sind. Wenn sie ausgehe, würden schon Paparazzi warten. Generell seien die Menschen aber sehr nett zu ihr.

Fans dürfen sich freuen: Sie arbeite an einem neuen Buch über ihr Leben, verrät Presley. Bei der Arbeit an ihrem jüngsten Werk seien zahlreiche Erinnerungen hochgekommen.