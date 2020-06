Suche nach Rosalie: Lebenszeichen per Video

Videoaufnahmen seiner zweijährigen Tochter ließen Vater Helmut Kratochwil am Freitag endlich aufatmen. Das Mädchen, das von der eigenen Mutter vor zwei Wochen entführt wurde, ist demnach wohlauf. Die Botschaft, die mit dem Video an den TV-Sender RTL gesendet wurde, ist für den Vater aber erschreckend. "Sie sagt, dass sie ihr Versteck nur verrät, wenn mein Kind nicht mehr zu mir darf", schildert Kratochwil im KURIER-Gespräch. Für diese Bedingung hat die Mutter aber keinerlei rechtliche Grundlage. Ihr wurde am 2. November nach einem ersten Entführungsversuch die Obsorge gerichtlich entzogen.

Rosalie lebte schon vorher bei ihrem Vater – der Gastronom ging für seine Tochter sogar in Karenz. Die Mutter durfte Rosalie zwei Mal die Woche sehen. Am Sonntag vor zwei Wochen wartete Kratochwil vergebens bei der Großfeldsiedlung auf die Rückkehr seiner kleinen Tochter – die Mutter erschien nicht zum vereinbarten Zeitpunkt und tauchte mit der Zweijährigen unter.