Sturmwarnung: Kein Neujahrskonzert am Rathausplatz

Eigentlich hätte das Neujahrskonzert um am 1. 1. 2019 um 14 Uhr auf dem Rathausplatz ausgestrahlt werden sollen. Das Wetter machte den Neujahrsfeierlichkeiten aber einen Strich durch die Rechnung: Wegen einer Sturmwarnung musste das Event abgesagt werden. Außerdem wurde auch der Kleine Eistraum vor dem Rathaus geschlossen.

Die Maßnahmen wurden nach einer Wetterwarnung der ZAMG notwendig. Am Mittwochvormittag soll die Eisfläche aber wieder geöffnet werden.

Lawinengefahr am Wochenende

Mit einer Kaltfront in der Nacht auf Mittwoch stellt sich eine kalte, straffe Nordströmung ein, die entlang der Alpennordseite bis zu den Heiligen Drei Königen für enorme Neuschneemengen sorgt. Laut den Experten von Ubimet ist vor allem in den Staulagen vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel in den Tallagen mit bis zu einem Meter, aufden Bergen deutlich über zwei Meter Neuschnee zu rechnen. Aufgrund des stürmischen Nordwinds kommt es im Bergland zu massiven Schneeverfrachtungen, die Lawinengefahr steigt sukzessive an. Am Wochenende drohen durch die hohe Lawinengefahr teilweise sogarStraßensperren.