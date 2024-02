Stromfresser adé: Wiener AKH tauscht 52.000 Lampen

In einem ersten Schritt geht es zunächst 8.000 alten "Stromfressern", die zum Großteil rund um die Uhr leuchten, an den Kragen.

Nach erfolgreicher Evaluierung der ersten Projektphase am Ende des Jahres soll das Projekt auf insgesamt 52.000 Leuchten ausgerollt werden. Damit will man jährlich 700 Tonnen CO2 und bis zu 2,7 Gigawattstunden Strom einsparen, was dem Stromverbrauch von 1.350 Durchschnittshaushalten entspricht, wie in einer Presseaussendung angemerkt wurde.