Stromausfall: Im Ronacher ging plötzlich das Licht aus

Im Ronacher-Theater in der Wiener Innenstadt ist am Mittwochabend unfreiwillig das Licht ausgegangen. Wie die Tageszeitung Heute berichtete, befand sich gerade die Sängerin Sandra Pirouzi auf der Bühne. "Derzeit wird versucht, den Gästen die Tickets zurückzuerstatten", heißt es von der Pressestelle der Vereinigten Bühnen Wien.

Der Strom fiel am Mittwochabend laut Wiener Netze bei rund 350 Haushalten rund um die Weihburggasse, Mahlerstraße und auch beim Neuen Markt aus. Die Wiener Netze gehen von einem Erdschluss aus. Dieser könnte aufgrund von trockenen Böden oder Schäden durch Bautätigkeiten ausgelöst worden sein. Der Stromausfall dauerte von 19.17 bis 21.02 Uhr. Behoben wurde der Schaden durch Umschaltung des Stromflusses auf andere Leitungen. "Die schadhafte Stelle wird in den kommenden Tagen repariert", so die Wiener Netze zum KURIER.