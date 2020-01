Stromausfall: 1.000 Haushalte im ersten Bezirk kurzfristig betroffen

"Was tun, falls doch mal ein Blackout kommt?" Diese Frage stellte Wien Energie heute Vormittag auf Twitter. Nur wenige Stunden später kam es in der Inneren Stadt in Wien tatsächlich zum Stromausfall. Ab 13.29 Uhr waren 1.000 Haushalte ohne Strom, wie ein Sprecher der Wiener Netze dem KURIER bestätigte. 21 Minuten später, also um 13.50 Uhr, war der Schaden aber bereits wieder behoben.

Betroffen waren Teile der Herrengasse, der Bankgasse, des Universitätsrings und der Schottengasse.

Fehler rasch behoben

Die Ursache für die nicht flächendeckende Panne ist mittlerweile bekannt: Ein Kabeltrenner funktionierte nicht ordnungsgemäß, weshalb vorübergehend auf eine andere Einspeisung umgeschaltet wurde. Das Netz wird von mehreren Seiten eingespeist, um so den Betrieb des Netzes auch bei punktuellen Schäden sicherstellen zu können.

Der fehlerhafte Kabeltrenner wurde mittlerweile gefunden und wird nun ersetzt.