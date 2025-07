Und er muss es wissen, hat der Meister-Patissier doch schon einige Stationen hinter sich: Frankreich, New York, Salzburg und Wien. Vor 14 Jahren holte Christoph Ströck , einer der Söhne der Familie Ströck, Reboul ins Team. Seit jeher arbeitet er an neuen Produkten, testet sich durch Dutzende Rezepturen und backte 2016 die ersten Croissants für die Bäckerei Ströck. Intern gilt er als der „Innovationsbäcker“.

Ein Jahr Entwicklung

Die Umsetzung einer Idee von Christoph Ströck fiel nicht zuletzt auch deshalb auf ihn zurück: Ein Sauerteigbrot, ganz nach amerikanischem Vorbild. „Wir haben ganz viel Brotsorten in Österreich, doch im Bereich des Sauerteigs war noch Platz für neue Ideen“, sagt Reboul. Nach einem Jahr Entwicklung und Hunderten gebackenen Laiben war Christoph Ströck schlussendlich zufrieden, und das luftige Brot mit krosser Kruste schaffte es unter dem Namen „Bio-Feierabend-Christoph-Brot“ in die Ströck-Feierabend-Filialen. Dort wird den Backwaren eine erste Bühne geboten, sie werden sozusagen ausprobiert. In die 80 klassischen Ströck-Filialen schaffen es die neu-entwickelten Produkte oft erst etwas später.