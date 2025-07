Es ist eine Geschichte, die vielleicht irgendwann verfilmt werden könnte. Als Landkrimi würde sie sich ganz gut eignen – nur das Finale ist noch offen. Es findet am 14. August am Landesgericht Krems statt.

Die Hauptrolle in dem Fall, der vom KURIER aufgedeckt wurde und international für Schlagzeilen sorgte, spielt Jakub H. (Name geändert, Anm.), ein polnischer Priester, der seit 2022 in Österreich tätig war. Der heute 39-Jährige arbeitete in mehreren Pfarren und war bei seinen Schäfchen stets sehr beliebt.