Streit zwischen Russen in Wiener Sauna eskalierte

In den Abendstunden entbrannte am Mittwoch zwischen mehreren Russen in einem Saunaclub in Wien-Simmering ein Streit. Der Konflikt spitzte sich immer weiter zu, die Personen verhielten sich zusehends aggressiv. Schließlich alarmierte ein Sicherheitsmitarbeiter Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering.

WEGA griff ein

Auch Beamte der WEGA wurden alarmiert. Zwei der Männer im Alter von 25 und 30 Jahren verhielten sich auch gegenüber den einschreitenden Polizisten derart aggressiv, dass sie festgenommen wurden. Auch mehrere Abmahnungen konnten die Männer nicht beruhigen.