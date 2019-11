Streit zwischen Pkw-Lenkern: Mann greift zu Axt

Alarmierende Szenen Freitagnachmittag in Wien. Zunächst waren zwei Pkw-Lenker gegen 14 Uhr beim Margaretengürtel in Streit geraten. Ums Eck, in der Landgutgasse, kamen sie verkehrsbedingt zum Stillstand. Daraufhin zerschlug einer der beiden Lenker, ein 22-Jähriger, mit einer Axt die Seitenscheibe des PKWs seines vermeintlichen Kontrahenten.