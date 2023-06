Streit zwischen betrunkenem Ehepaar endet mit Messerattacke

Bei einem Streit zwischen einem Ehepaar in einer Wohnung in Wien-Favoriten hat eine 74-J├Ąhrige am Dienstagabend ihren 78 Jahre alten Partner mit einem Messer verletzt. Sie f├╝gte ihm mehrere Schnitt- sowie Stichverletzungen an Hals, R├╝cken und Brust zu, berichtete die Polizei. Die Verletzungen waren nicht lebensgef├Ąhrlich.

Der Alkotest ergab bei der Frau einen Messwert von 1,2 und bei dem Opfer von 2,1 Promille. Die Frau wurde festgenommen, ihr Mann in ein Spital gebracht. Au├čerdem erhielt die 74-J├Ąhrige ein vorl├Ąufiges Betretungs- und Ann├Ąherungsverbot sowie ein Waffenverbot auferlegt. Ein K├╝chenmesser wurde als mutma├čliche Tatwaffe sichergestellt. Die beiden Eheleute waren am Mittwochvormittag noch nicht einvernommen worden, berichtete Polizeisprecher Daniel F├╝rst. Das Landeskriminalamt Wien, Au├čenstelle S├╝d, leitet die weiteren Ermittlungen.

