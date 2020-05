Streit wegen religiösem Symbol am Türstock

„Als ich am Abend nach Hause gekommen bin, lag sie plötzlich am Tisch“, erklärt Untermieter Fiumei. Die Begründung seines Vermieters: „Er möchte mit solchen religiösen Symbolen nicht in Verbindung gebracht werden“, erzählt der Student. Für ihn sei die Aktion nur eine Folge des Fahnen-Konflikts. Denn in den vergangenen acht Monaten, in denen die Mesusa angebracht war, habe es keine Kritik gegeben.

Bei der Staatsanwaltschaft wurde nun eine Anzeigen wegen Diebstahl, Besitz- und Religionsstörung sowie Diskriminierung erstattet. Die Israelische Kultusgemeinde sicherte Fiumei jede Unterstützung zu, schließlich sei man auch selbst bestrebt, dass solche Konflikte nicht weiter einreißen.

Der Konflikt mit dem Vermieter ist für Fiumei jedenfalls bereits zu stark eskaliert. Als Reaktion hatte der 23-Jährige eine Aufforderung bekommen, die Wohnung bis Ende des Monats zu verlassen. Laut Gesetz ist zwar eine Drei-Monatsfrist einzuhalten, „dennoch wird es für mich wohl nicht mehr bequemer werden.“ Sein Ziel, Aufmerksamkeit und Bewusstsein für gegenseitige Toleranz zu schaffen, wird definitiv weiter verfolgt.