Am späten Dienstagabend soll es aufgrund von angeblichen Schulden zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Afghanen gekommen sein. In einer Wohnung in Wien-Meidling soll ein 21-Jähriger seinen Kontrahenten dabei mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben.

Das Opfer – ein 19-Jähriger – flüchtete aus der Wohnung und alarmierte die Polizei. Der Tatverdächtige konnte in der Wohnung festgenommen werden.

Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Der zwei Jahre ältere Afghane wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt.

