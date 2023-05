Streit um Mädchen eskalierte: Jugendlicher mit Softair-Pistole bedroht

Wegen eines Mädchens sollen sich am Dienstagabend in Favoriten zwei junge Männer attackiert haben. Ein 15-Jähriger aus Rumänien steht unter Verdacht, eine Softair-Pistole auf seinen gleichaltrigen Konkurrenten aus Österreich gerichtet zu haben. Daraus entwickelte sich ein Handgemenge, in das sich auch ein 17-jähriger Österreicher einmischte.

Opfer wurde verletzt

Herbeigerufene Beamte der Polizeiinspektion Favoritenstraße nahmen die Beschuldigten daraufhin vorläufig fest, die Pistole konnten sie nicht finden. Das Opfer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

