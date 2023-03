Ein 31-jähriger Mann kam am Dienstag zur Wohnung seiner 29-jährigen Ex-Freundin und ihren Eltern in Ottakring, um den gemeinsamen Sohn von einem Besuch zurückzubringen. Dann kam es zu einem Streit, im Zuge dessen er die 29-Jährige und ihre Eltern mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben soll. Er soll von der Straße in die Wohnung hinein gezielt haben. Der Vater kam daraufhin auf die Straße und es kam zu einem Gerangel mit dem 31-Jährigen, wobei er an Hand und Fuß leicht verletzt wurde. Dabei kam es auch zu einer Schussabgabe aus der Schreckschusspistole.