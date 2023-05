Streit um Drogengeld in Liesing führte zu Messerattacke

Bei einem Streit wegen der Bezahlung von Drogen soll ein 20-Jähriger am Sonntag in Liesing einen 25-Jährigen schwer verletzt haben. Die beiden Männer hatten laut Polizei zuvor in einer Wohnung gemeinsam Suchtgift konsumiert und gerieten wegen der Kosten in Streit.

Der 20-Jährige hat daraufhin offenbar dem 25-Jährigen mit einem Messer eine tiefe Schnittwunde an der Hand zugefügt und ihn aufgefordert, Geld für das Suchtgift herzugeben.

Beamte der Polizeiinspektion Purkytgasse nahmen den 20-jährigen Syrer fest und stellten das Messer sicher. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert, der 25-Jährige ins Krankenhaus.

