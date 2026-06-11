Frau ging mit Gemüsemesser auf Lebensgefährten los: Streit in Meidling eskalierte

Eine Frau ist Mittwochnachmittag auf offener Straße in Wien-Meidling mit einem Gemüsemesser auf ihren Lebensgefährten losgegangen.

Passanten beobachteten, wie die 34-Jährige in der Wilhelmstraße beim Bahnhof Meidling dem Mann im Zuge eines Streits Schnittverletzungen am Oberarm zufügte. Die Zeugen alarmierten die Polizei, die die Slowakin festnahm. Gegen sie wurde auch ein Waffenverbot ausgesprochen, so die Exekutive am Donnerstag.