Drei Überfälle in 45 Minuten: Drei Jugendliche in Wien ausgeforscht

Die Wiener Polizei hat binnen 14 Tagen eine Raubserie aufgeklärt, die Jugendliche in Döbling innerhalb von 45 Minuten begangen haben.

Die drei teils strafunmündigen Burschen im Alter von 13 und 15 Jahren gingen am 26. Mai in der Zeit von 7.40 bis 8.20 Uhr auf die drei Opfer los, die sich gerade auf dem Schulweg befanden, und zwangen sie zur Herausgabe von Bargeld. Mit der minimalen Beute in Höhe von 33,50 Euro flüchteten sie laut Polizei.