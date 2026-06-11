Drei Überfälle in 45 Minuten: Drei Jugendliche in Wien ausgeforscht
Die Wiener Polizei hat binnen 14 Tagen eine Raubserie aufgeklärt, die Jugendliche in Döbling innerhalb von 45 Minuten begangen haben.
Die drei teils strafunmündigen Burschen im Alter von 13 und 15 Jahren gingen am 26. Mai in der Zeit von 7.40 bis 8.20 Uhr auf die drei Opfer los, die sich gerade auf dem Schulweg befanden, und zwangen sie zur Herausgabe von Bargeld. Mit der minimalen Beute in Höhe von 33,50 Euro flüchteten sie laut Polizei.
Am Dienstag konnten die Burschen ausgeforscht und der 15-Jährige festgenommen werden. Die Syrer gingen äußerst brutal vor. Sie sollen ihre Opfer geschlagen bzw. Schläge angedroht haben, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.
In einem Fall sollen sie einem Schüler so lange Schläge ins Gesicht versetzt haben, dass dieser zu Boden ging. Anschließend sollen sie dem am Boden liegenden Jugendlichen 25 Euro aus der Geldbörse geholt haben. In einem weiteren Fall erlitt ein Opfer einen Nasenbeinbruch.
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