Streit in Wien: Mann erlitt durch Stoß lebensgefährliche Verletzungen

Ein Streit zwischen zwei betrunkenen Männern in einem Wiener Park in Floridsdorf hat Mittwochabend schwerwiegende Folgen gehabt. Ein 28-Jähriger stieß seinen Kontrahenten im Zuge eines Streits so heftig, dass dieser gegen eine Parkbank fiel und sich ein Thoraxtrauma mit einer Lungenperforation zuzog. Der 49-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in den Schockraum eines Spitals gebracht. Es bestand laut Polizei Lebensgefahr.