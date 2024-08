Streit in Wien-Favoriten: Schlag mit Flasche tötete 24-Jährigen

Wie am Mittwoch berichtet, wurde ein 24-jähriger Mann leblos in seiner Wohnung in Favoriten gefunden. Die Obduktion hat nun ergeben, dass der Mann aufgrund der Folgen einer Kopfverletzungen starb.

Die Ermittlungen haben ergeben, dass es bereits am 10.08.2024 im Zuge eines Streits zu der Attacke kam. Dabei soll ein 24-jähriger Bekannter das Opfer mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen haben. Der Mann erlag später den Verletzungen.