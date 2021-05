Streit in Wien eskaliert: Betretungsverbot ausgesprochen

In der Nacht auf Montag wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten zu einer Auseinandersetzung in einer Wohnung alarmiert. Laut ersten Ermittlungen soll ein 52-jähriger Österreicher dabei eine 65-jährige Frau bei einem Streit attackiert haben. In welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen, ist nicht bekannt. Als die Beamten einschritten, beschimpfte der Tatverdächtige die Polizisten.

Der 52-Jährige wurde auf Grund seines aggressiven Verhaltens festgenommen und ein Annährungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Ein Alkovortest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Die 65-Jährige ist bei dem Vorfall nicht verletzt worden.

