Streit in der Wiener City endete mit Raub mit Messer

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen nordmazedonischen Staatsangehörigen und um einen 20-Jährigen, dessen Staatsangehörigkeit unbekannt ist. Durch die alarmierten Polizisten konnten die beiden Tatverdächtigen in einem Lokal in der Nähe angetroffen und in weiterer Folge wegen des Verdachts des schweren Raubes vorläufig festgenommen werden.

Die zwei jungen Männer wurden in weiterer Folge über die Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.