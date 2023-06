Streit im Park: Mann verletzte Kontrahenten mit Messer

Ein 27 Jahre alter Mann soll am Donnerstagabend in einem Park in Wien-Margareten einen anderen Mann mit einem Messer mehrere Schnittwunden zugefügt haben. Mehrere Zeugen verständigten die Polizei.

Bei einer Sofortfahndung wurde der 27-jährige Österreicher in der Nähe angehalten. Die Tatwaffe - ein Klappmesser - hatte er auch bei sich. Er wurde festgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Freitag.