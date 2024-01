Streit führte Polizei zu Waffen in Privatwohnung in Wien

In einem Lebensmittelgeschäft soll es am 15. Jänner in der Donaustadt zu einem Streit zwischen einem 61-Jährigen und einem 59-Jährigen, beide Österreicher, gekommen sein. Am Parkplatz des Geschäfts soll der 61-Jährige seinen Kontrahenten dann mit einem Messer bedroht haben. Alarmierte Beamte der Bereitschaftseinheit Wien konnten den Älteren vorläufig festnehmen. Die Tatwaffe, ein Klappmesser, wurde vorläufig sichergestellt.