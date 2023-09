Streit eskaliert: 30-Jähriger attackiert Mitbewohner mit Messer

In einer Unterkunft in Wien-Leopoldstadt soll am Donnerstagabend ein 30-jähriger Bauarbeiter mit seinem 46-jährigen Mitbewohner aneinandergeraten sein. Mit einem Küchenmesser soll der Mann seinen Kontrahenten attackiert haben.

Im Zuge des Streits soll der 30-jährige Georgier seinem Mitbewohner eine Stichverletzung am Bein zugefügt haben. Der mutmaßliche Täter ergriff daraufhin sofort die Flucht.