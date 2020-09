In der Nacht auf Montag zündeten unbekannte Täter einen pyrotechnischen Satz in oder bei einer Streumittelbox (Winterdienst), wodurch diese schwer beschädigt wurde. Ein in der Guneschgasse in Wien-Döbling daneben parkendes Auto wurde durch die Explosion ebenfalls beschädigt. Personenschäden sind bislang keine bekannt. Die Ermittlungen laufen.