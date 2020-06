Wenn die Kälte kommt, beginnt ihre heiße Zeit

Jetzt geht es aber erst mal weiter zum nächsten Stopp. Seit 20 Jahren sind Sozialarbeiter der Caritas in den Straßen Wiens unterwegs. Sie besuchen jene, die selbst bei Minusgraden im Freien schlafen, bieten Schlafsäcke und Notquartiere an und erzählen vom Suppenbus, wo sich jedermann zumindest eine warme Mahlzeit holen kann. Und sie gehen Hinweisen von Wienern nach, die beim Kältetelefon angerufen haben. 584 Anfragen hat es allein im November und Dezember gegeben. 24 Betroffene ließen sich in die Gruft oder in ein Notquartier begleiten.

Einige Wohnungslose ziehen Häusernischen oder ein Zelt im Gebüsch jeglichen Einrichtungen vor. So wie das slowakische Pärchen, das seit einiger Zeit im Stadtpark im Gebüsch wohnt. Ein gemeinsames Zimmer gibt es derzeit nicht und trennen wollen sich die beiden nicht. Doch die Hoffnung, dass die beiden einmal wieder ein richtiges Bett haben, will Peter nicht aufgeben.

Ebenso wenig, wie den Glauben, dass Thomas R. doch noch einen Job bekommt. Schulden und Jobsuche wurden bei ihm zum Teufelskreis. Den Wiener trifft Susanne Peter, als er gerade seine einzige warme Mahlzeit des Tages zu sich nimmt – Gulaschsuppe, serviert vom Suppenbus. Die Semmel steckt Thomas R. ein. Die ist morgen sein Frühstück.