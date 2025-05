Strauss in 23 Wiener Bezirken: „Operette ist für alle da“

An Johann Strauss denken, provoziert bei Anna Bernreitner das Bild „Schwimmbad“ im Kopf: Denn sie hat schon einmal „Die Fledermaus“ als Outdoor-Produktion in Wien inszeniert, die in zehn verschiedenen Bädern als große Party aufgeführt wurde.

Ab Sonntag wird „Indigo und die 23 Räuber*innen“, nach „Indigo und die 40 Räuber“ (1871) gezeigt, inszeniert von der in Waidhofen an der Ybbs geborenen Regisseurin und Spezialistin für Opern an ungewöhnlichen Plätzen.