Straßenblockaden: Seit Jahresbeginn 150 Klimaaktivisten in Wien festgenommen

In der Regel werden Versammlungen rasch aufgelöst, heißt es seitens Polizei. "Das Hauptziel dieses konsequenten Einschreitens ist es, die Beeinträchtigungen und Störungen des zivilen Lebens so gering und kurz als möglich zu halten", wird in einer Aussendung festgehalten. In 80 Fällen mussten in diesem Jahr bereits festgeklebte Demonstranten von der Straße gelöst werden. Außerdem wurden 270 Anzeigen ausgesprochen - meistens aufgrund von Verstößen gegen das Versammlungsgesetz oder die Straßenverkehrsordnung.

Trend des Vorjahres setzt sich fort

Die Exekutive verfügt mittlerweile über viel Erfahrung im Umgang mit der "Letzten Generation". Im Durchschnitt dauere es nur mehr 45 Minuten, um eine Klebe-Blockade zu beenden. Teils gelinge es auch, die Störaktionen schon im Vorfeld zu verhindern.