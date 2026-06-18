Stromstörung in Floridsdorf: Bim- und Buslinien ausgefallen

Wegen einer Stromstörung im Bereich des Franz-Jonas-Platzes in Wien- Floridsdorf ist es am Donnerstag früh zu Ausfällen bei fünf Straßenbahnlinien gekommen.

Betroffen waren die Bims 25, 26, 27, 30 und 31, gaben die Wiener Linien bekannt und bestätigten damit Medienberichte. Sie mussten kurzgeführt werden. Die Störung im Frühverkehr dauerte eine halbe Stunde von 9.00 bis 9.30 Uhr.

Buslinien kurzgeführt

Da die Straßenbahnen nicht weiterfahren konnten und den Verkehr zum Teil behinderten, konnten auch die Busse der Linien 29A und 29B nicht ihre volle Route fahren und wurden ebenfalls kurzgeführt.