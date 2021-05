Straßenbahn erfasst Fußgängerin: Frau schwer verletzt

Am Dienstagmorgen kam es in Floridsdorf gegen 9.20 Uhr zu einem Unfall mit einer Straßenbahn. Die Bim fuhr aus der Station Fultonstraße Richtung Donaustadt. Eine 39-jährige Frau soll im gleichen Moment den Gleisbereich betreten haben. Es kam zu einem Zusammenstoß, durch den die Fußgängerin zu Sturz kam und schwer verletzt wurde. Die 39-Jährige wurde durch einen Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht

