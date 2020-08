Straches Wahlkampf-Auftakt in Wien: "Ich bin das Original"

In Sachen Ibiza-Skandal bekräftigte Strache einmal mehr, "kriminelle Strukturen" hätten ihn politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich zu ruinieren versucht: "Nicht ich bin da der Täter, ich bin Opfer."

Es habe sich hier um einen "aus dem Ausland gesteuerten Anschlag auf die österreichische Regierung" gehandelt, lautet seine Interpretation - denn: "Ich bin weder in einem besoffenen Zustand käuflich oder korrupt, sondern folge immer den Interessen der österreichischen Bevölkerung."

Auftritt am Viktor-Adler-Markt

Strache kündigte bis zum Urnengang am 11. Oktober einen intensiven Wahlkampf mit einem Auftritt am Favoritner Viktor-Adler-Markt Mitte September, mit Gemeindebaufesten und einer "Beisl-Tour" an.

Ein Reim durfte heute freilich auch nicht fehlen: "Was tut den Mächtigen und Regierenden am meisten weh? Eine Stimme für HC", dichtete der Spitzenkandidat und meinte mit Blick auf seine Mitstreiter, es sei Zeit, endlich "echte Bürger" anstatt Berufspolitiker ins Rathaus zu schicken - wobei er gleichzeitig vorrechnete, in den vergangenen 15 Jahren als FPÖ-Chef immer für die Interessen der Österreicher eingetreten zu sein.