Strache: „Papa-Monat muss attraktiver werden“

In seiner Stimme schwingt eine Sanftmut mit, die die Öffentlichkeit bei Heinz-Christian Strache eigentlich nicht kennt. „ Hendrik ist ein wunderschöner niederdeutscher Name, der verwandt mit Heinrich ist und sich daraus ableitet. Heinz ist die Kurzform“, schwärmt der FPÖ-Vizekanzler regelrecht. „ Der Name hat in meiner Familie eine gewisse Tradition. Mein Großvater hieß Heinrich und mein Vater Heinz.“ Auf Christian als zweiten Vornamen haben die Eltern allerdings verzichtet.

Am Wochenende wird Strache mit seiner Frau Philippa und Sohn Hendrik das Spital verlassen. Die vergangenen Tage hat der FPÖ-Vizekanzler auch bei seiner Familie im Spital übernachtet. Bis 11. Februar wird sein Papa-Monat dauern. Nur für die Regierungsklausur kommende Woche und die wöchentlichen Ministerräte wird der FPÖ-Politiker seine „Baby-Pause“ unterbrechen.