Stille Nacht, amtliche Nacht: Café Rondo im Visier der MA 2412

Es klingt, als stammt diese Anekdote aus der Fernseh-Satire MA 2412. Peter Schmid hatte sein Kaffeehaus "Rondo" in der Meidlinger Hauptstraße mit einer Reisiggirlande und einer Lichterkette geschmückt, was ihm das Amt, in wenig vorweihnachtlicher Stimmung, verbot. Jetzt wartet er auf einen ankündigten Brief, mit dem wohl eine Strafe für die Deko fällig wird. Zuständig für diese Angelegenheit ist die MA 46, das Magistrat für Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten – nicht unbedingt die erste Adresse, an die man denkt, wenn es um Weihnachtsbeleuchtung geht.

"Herr Schmid hätte einen Antrag für die Dekoration stellen müssen", hieß es seitens der MA. Der Lokalbesitzer gibt gerne zu, die Girlande ohne Genehmigung aufgehängt zu haben. Betrachtet man die Vorgeschichte, dann ist diese Episode aber nur das "Tüpfelchen auf dem i".