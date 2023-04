Stiegenhaus in Wien-Brigittenau durch Zimmerbrand verraucht

Nach einem Zimmerbrand in der Salzachstra├če in der Brigittenau hat die Wiener Berufsrettung am Donnerstag mehr als ein Dutzend Personen mit einer leichten Rauchgasvergiftung betreut. Gl├╝cklicherweise konnten alle in h├Ąusliche Pflege entlassen werden, lediglich ein junger Polizist wurde zur Abkl├Ąrung ins Krankenhaus gebracht, berichteten die Helfer am Freitag.