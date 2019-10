Stichattacken auf Frauen in Favoriten: Polizei veröffentlicht neue Fahndungsfotos

Die Polizei hat am Dienstag neue Fahndungsfoto jenes Mannes veröffentlicht, der am 16. Juli 2019 zwei Frauen in Wien-Favoriten attackiert haben soll. Der als etwa 25 Jahre alt beschriebene Unbekannte hatte die beiden Opfer mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Die 21- und die 40-Jährige wurden schwer verletzt und mussten sich medizinischen Behandlungen unterziehen. Der Unbekannte, der laut Personenbeschreibung etwa 1,75 Meter groß ist und dunkle kurze Haare hat, hatte damals gegen 19.15 Uhr innerhalb weniger Sekunden auf die beiden Frauen im Alter von 21 und 40 Jahren eingestochen. Der Angreifer entkam danach unerkannt und ist nach wie vor flüchtig.

1.000 Euro für sachdienliche Hinweise

Das Landeskriminalamt Wien konnte jetzt technisch verbesserte Bilder des mutmaßlichen Täters sicherstellen. Der Verein der Freunde der Wiener Polizei lobt eine Belohnung von 1.000 Euro für sachdienliche Hinweise aus, die zur Ausforschung des Täters führen.