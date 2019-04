Steffl: Ständige Instandhaltung als bester Brandschutz

Dombaumeister Wolfgang Zehetner erinnert die Brandkatastrophe an das Jahr 1945, als der Stephansdom in Flammen stand. Ein Brand wie in Notre-Dame sei aus heutiger Sicht aber unwahrscheinlich: „Wir haben 20 Mitarbeiter, die ständig an der Instandhaltung arbeiten.“ Das sei in Frankreich nicht der Fall, wo fast alle großen Kathedralen verstaatlicht sind.

Die Instandhaltung sei dort „sicher nicht überall vorbildlich.“ Der Wiener Dombaumeister betonte aber, dass er sich gut vorstellen könne, einige Experten aus Wien nach Paris zu entsenden, um beim Wiederaufbau zu helfen. International gebe es nämlich nur wenige Bildhauer und Steinmetze, die im Umgang mit derart historischer Bausubstanz Erfahrung hätten.