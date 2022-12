Stau-Warnung: Gleich zwei Demos am Abend in Wiener Innenstadt

Die ÖAMTC-Expert befürchten am vierten Adventsamstag, 17. Dezember, zusätzlich zum starken Einkaufs- und Busverkehr Sperren und Umleitungen und deshalb Staus in der Innenstadt und den angrenzenden Bezirken. Grund sind zwei Demonstrationen “Solidarität mit Widerstand in Rojava” und “Menschenrechtsverletzungen im Iran”.

Ab ca. 15:00 Uhr wird es laut ÖAMTC-Aussendung rund um folgende Route zu Staus kommen: Getreidemarkt – Operngasse – Margaretenstraße – Reinprechtsdorfer Straße – Fendigasse – Einsiedlergasse – Herweghpark. Verzögerungen werden rund um Karlsplatz, Linke und Rechte Wienzeile, Zweierlinie und Ring nicht ausbleiben,